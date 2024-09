Documentaire

Les trains et le réseau ferroviaire suisses sont les plus denses au monde : 5000 kilomètres afin que les montagnes et les grands espaces ne soient plus des obstacles aux déplacements. A bord du Goldenpass, Sophie Jovillard serpente les alpages suisses, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Les fenêtres panoramiques de ce train mythique lui permettent d’approcher des décors naturels grandioses. Elle découvre ainsi les traditions de ce petit pays, comme le combat des reines, et goûte aux spécialités locales, comme la meringue double crème ou la fondue «moitié / moitié». Au sommaire : La Suisse et ses travaux ferroviaires pharaoniques, Hôtels perchés, les sommets suisses, Fête fédérale de Tir, L’absinthe, L’élevage de vers à soie, Berger en herbe.