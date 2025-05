Documentaire

Abu Lafi est un vieux bédouin de Petra en Jordanie. Il est issu de l’une des dernières familles à vivre dans les grottes du site archéologique de Petra. Pour éviter que les anciennes traditions bédouines ne disparaissent, il initie son petit-fils de 9 ans, Zed, à devenir un vrai bédouin, dans le pur style traditionnel.Pour être un Bédouin, il doit commencer par apprendre à dresser et à monter un chameau. Une fois qu’il aura appris cela, Zed devra partir pour le Mont Aaron, le plus haut sommet de Petra. S’il réussit à atteindre le sommet, Zed sera un véritable chamelier, et participera ainsi à la sauvegarde des traditions des Bédouins de Petra et du Wadi Rum. Un documentaire de Jérôme Raynaud.