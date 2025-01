Documentaire

Au sud-ouest de Pau et à 50 km de l’Espagne, Oloron Sainte-Marie est une ville du Haut-Béarn au pied des Pyrénées. Entourée de collines, la ville s’étage sur les terrasses de la plaine alluviale du gave d’Ossau : quartier Sainte-Marie sur le plateau, Sainte-Croix sur la colline et Notre-Dame ou Marcadet sur les pentes rive droite du gave. Une organisation à admirer depuis le pont Laclau, l’un des points de vue sur la cité. La richesse patrimoniale d’Oloron Sainte-Marie, dont la Cathédrale Sainte-Marie, et 2000 ans d’histoire (chemin de la mâture, industrie du béret et de linge basque, gastronomie béarnaise, …) lui valent son classement de Ville d’Art et d’Histoire. Visites du Trésor de la cathédrale, de la Tour de Grède ou de la Maison du Patrimoine s’enrichissent d’une balade sur la promenade Bellevue au panorama ouvert sur les Pyrénées.

Réalisation: Julie Deruy

© MORGANE PRODUCTION