Son côté à la fois authentique et tendance rappelle le Saint-Tropez des années 50. Trancoso se trouve au nord de Rio sur la côte brésilienne. C’est la station balnéaire la plus en vue du Brésil. Millionnaires et stars internationales s’y bousculent à la haute saison. C’est le repère secret d’une des plus grandes chanteuses brésiliennes, Elba Ramalho. Ces sorties dans le village passent rarement inaperçues. Dans le pays qui compte le plus de millionnaires d’Amérique latine, ses plages sont devenues le refuge des ultras riches. Trancoso se trouve à mille kilomètres au nord de Rio. C’est le Saint-Tropez du Brésil. Sa place délice, le Quadrado, est une enfilade de maisons de pêcheurs classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Une carte postale où se mélangent les locaux et les voyageurs fortunés. Le footballeur Neymar, Naomi Campbell, ou encore Beyoncé ont foulé ses sept kilomètres de plage préservée. Certains locaux ont su s’adapter et tirent profit de l’engouement pour ce paradis des grandes fortunes.