Documentaire

La princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles et sa famille explorent une station exclusive mêlant luxe et aventure. Entre shopping prestigieux, rencontres avec des milliardaires, traversée sur pont suspendu et balades en traîneau, ces vacances combinent excentricité et simplicité. Camilla profite de ces instants pour transmettre des valeurs authentiques à ses filles.