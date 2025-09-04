Documentaire

La Colombie est l’un des pays au monde qui offre la plus large biodiversité. Sa position sur l’équateur et ses massifs montagneux en font un territoire où la faune et la flore sont très diversifiées. Les forêts tropicales côtoient ainsi des volcans, des déserts et même des régions enneigées. A cela s’ajoute une portion de la forêt amazonienne et des plages de sable fin.

Mais il n’y a pas que la nature qui réserve des surprises aux visiteurs. Les villages aux murs colorées et l’énergie communicative de leurs habitants suffisent à faire de tout voyage en Colombie une expérience inoubliable. Ici, les villes sont surnommées, celles qui ne dorment jamais et les carnavals durent pendant plusieurs jours et plusieurs nuits.

Extrait du film : « DÉCOUVRIR LE MONDE : COLOMBIE, La Richesse du Sourire »

Réalisation : Pierre Brouwers

