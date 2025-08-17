Documentaire

Au Laos, Anou est designer textile pour la décoration d’intérieur. Ses soies d’excellence sont utilisées par les plus grands stylistes parisiens et new-yorkais.

Petit-fils d’une famille aristocratique, la famille d’Anou s’enfuit du Laos en 1975, lors de l’arrivée des communistes au pouvoir. A 30 ans, il retourne pour la première fois dans son pays natal. Par hasard, il retrouve la maison familiale dont ses parents refusaient de lui donner l’adresse. Par hasard encore, il croise l’ancien responsable de l’atelier de tissage de sa grand-mère. Il décide de rester, et de créer à son tour des soies d’exception.

13 ans plus tard, Anou a appris à tisser, à fabriquer les couleurs selon les recettes laotiennes et dénoue toujours, petit à petit, les fils de son identité. Dans son atelier de la capitale Vientiane, entouré par une équipe de dix artisans, il crée des motifs qui racontent le pays qui l’a vu naître et nous en explique les secrets de fabrication. Ses motifs sont parfois si complexes que les tisserandes ne peuvent en tisser que 6 centimètres par jour !

Tiré du film : « Au fil du monde – Laos »

Réalisation : Isabelle Dupuy Chavanat & Jill Coulon

