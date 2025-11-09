Véhiculer des idées qui engendreront une réflexion sur le monde et sur soi.
Par Mathilde Vera
Véhiculer des idées qui engendreront une réflexion sur le monde et sur soi.
Par Mathilde Vera
Thomas Misrachi s’envole pour le Montana, situé dans l’ouest des États-Unis, au coeur des Rocheuses. Avec ses montagnes escarpées...
Zurich, la plus grande ville de Suisse, est bien plus qu’un simple centre financier international. Nichée au bord du...
La Mauritanie est un pays du Sahel qui, après avoir combattu le terrorisme, retourne à la vie. L’une de...
Deuxième pays le plus peuplé au monde, l’Inde est en pleine mutation depuis les dernières décennies. Des millions de...
Lisbonne, capitale du Portugal, est une ville pleine de contrastes, alliant tradition et modernité. Entre ses quartiers historiques, ses...
Cheminées Renaissance, clochetons de style châteaux de la Loire, tuiles vernissées de style Bourguignon, au château de Valmy « ce...
Le Rajasthan, ou « terre des Rois », est sans nul doute l’État le plus coloré d’Inde. Ses paysages rudes, moitié...
Serrabone signifie « bonne montagne » en catalan. Effectivement, pour accéder à ce prieuré, « on se perd un peu dans les...
Tiraillée depuis toujours entre l’est et l’ouest, souvent malmenée par le sort, la Pologne a toujours pris le dessus...
Par sa position et son envergure, Saint-Vincent domine les îles Grenadines dépendant d’elle au plan administratif. Sur la route...
Nous vous emmenons dans les Pyrénées-Orientales, morceau de Catalogne perdu entre mer et montagne… Ce voyage nous fera découvrir...
Coincé entre le célèbre Costa-Rica à l’ouest et l’immense Colombie à l’est, pris entre deux eaux, la mer des...
Comptant parmi les plus longs fleuves d’Europe centrale, l’Elbe prend sa source dans les monts des Géants, en République...
Gérald Ariano vous propose une aventure dans le colorado français. Direction le Rougier de Camarès en Sud Aveyron avec...
Carolina de Salvo visite Taroudant, surnommée la « petite Marrakech ». Dans cette ancienne cité caravanière, elle rencontre des passionnés de...
Connaissez-vous l’une des plus célèbre tradition pour fêter le nouvel an en Espagne? Clin d’Oeil vous dévoile l’origine d’une...
Embarquez sur des bateaux et partez à la découverte de notre planète à travers ses mers et ses fleuves....
Dans le cadre nord-ouest du Canada se trouve la magnifique cité de Vancouver, havre de sérénité enjolivé par la...
On pourrait croire que la Corse s’endort l’hiver, alors que la lumière ne s’éteint jamais et, à bien des...
Sacha est en Guadeloupe sur un lagon turquoise pour s’essayer au Windsurf. Elle se rendra dans les rues de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site