Documentaire

Voler au-dessus du bassin d’Arcachon puis le traverser à la voile, caresser le sable de la dune du Pilat en parapente et partir à la découverte du phare de Cordouan au petit matin, voici quelques unes des escales que cet Itinéraires Bis vous propose ..Nous prenons aussi une leçon de « pêche à l’écluse » avant d ‘aller faire du vélo sur les rives du plus grand lac de France, et de partir à la pêche à la lamproie, un poisson vampire, vieux de 450 millions d’années… Un documentaire produit par Night And Day.