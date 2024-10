Documentaire

Ce numéro inédit de Passion patrimoine, dans la série « Mon village en France », est consacré à des femmes et des hommes qui dynamisent et valorisent les villages de Provence. Dans le Luberon, François Guyonnet, conservateur du patrimoine, nous guide vers les plus beaux villages perchés de sa région – en particulier Simiane-la-Rotonde. Le château est un joyau de l’architecture romane provençale. Nous découvrons également des maisons richement décorées au 17e siècle par des artisans venus d’Italie. Au pied du Mont Ventoux, les habitants de Brantes se mobilisent pour garder vivant leur village. Nathalie David a ouvert une petite librairie et édite des livres sur la Provence. Jean-Pierre Henninger, le forgeron, reconstruit des maisons laissées à l’abandon. Rory White, un anglais, vient de s’installer avec sa femme française. Ils produisent une bière artisanale et locale, « La Géante de Provence ». A Rosans, dans les Baronnies provençales, Jean-François Rousseau favorise l’installation de jeunes producteurs, attirés par le retour à la terre et à la vie de village. Depuis 15 ans, cet herboriste parcourt les collines à la recherche d’herbes médicinales et aromatiques à distiller. Aujourd’hui, il relance même la récolte du tilleul, autrefois renommé dans la France entière. A Ferrassières, sur le plateau d’Albion, le château de la Gabelle se dresse au milieu d’une mer de lavande. Margherite Blanc est la propriétaire du château et de sa table d’hôte. Sa petite fille de 25 ans, Inès, diplômée d’une école de commerce, s’apprête à prendre la relève. De village en village, elle rencontre, avec sa grand-mère, les meilleurs producteurs de la région. Un documentaire réalisé par Florence Troquereau, une production Eclectic Production, avec la participation de France Télévisions