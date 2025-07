Documentaire

Aux confins de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, le Cap-Vert, situé dans l’océan Atlantique au large des côtes du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie, séduit autant par sa beauté que par sa diversité. Composé de plusieurs îles d’origine volcanique, cet archipel jouit d’une belle diversité de paysages : vallées luxuriantes, plages de sable blanc, volcans ou canyons spectaculaires. Le littoral venteux, lui, fait le bonheur des surfeurs et des kitesurfeurs. Quant aux touristes, s’ils tombent sous le charme du lieu, c’est aussi en raison de la chaleur des habitants et, surtout, de l’enivrante musique capverdienne.