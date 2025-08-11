Documentaire

L’art de la laque rouge est une technique inventée en Chine au 4e siècle que les collectionneurs du monde entier s’arrachent encore aujourd’hui.

Mais le simple fait de créer une pièce demande un travail d’une rare précision et minutie. En effet, on ne peut appliquer qu’une seule couche de laque par jour. Or, il va en falloir plus de 100, autrement dit plus de 100 jours de peinture, avant de pouvoir commencer le travail de gravure.

Après le laquage, qui dure entre 8 et 9 mois, vient donc l’étape de la gravure, puis l’impression des motifs, le polissage, et enfin le vernissage. En réalité, il faudra près d’un an aux artistes pour réaliser chaque œuvre.

Mais comme nous le répète, Zhixin Yang, l’un des derniers artisans à maitriser cette technique ancestrale : « Ce sont les longs travaux qui font les plus belles œuvres ».

Extrait du film : « Voyage à travers les couleurs – La Chine en rouge »

Réalisation : Guy Beauché

