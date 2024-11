Documentaire

Les pieuvres, fascinants habitants des profondeurs marines, sont depuis longtemps enveloppées d’une aura mystique. Leur apparence singulière, leurs comportements étonnants et leurs capacités hors normes leur confèrent une place à part dans l’imaginaire collectif. Ces créatures, à la fois énigmatiques et complexes, inspirent à la fois admiration et mystère. Leur force, bien que souvent symbolique dans les légendes et récits populaires, repose également sur des bases scientifiques remarquables. Ces céphalopodes sont-ils aussi puissants que Jules Verne l’écrit ? Bret Grasse est bien déterminé à le découvrir.