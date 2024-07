Documentaire



Depuis toujours les petits camélidés sans bosse sont des auxiliaires précieux pour les populations andines. Le lama et ses cousins domestiques et sauvages, l’alpaga, la vigogne, le guanaco, fournissent laine, viande, et constituent les caravanes sur les chemins incas.

Ils viennent d’où ? De l’autre Amérique, celle du nord, comme toute leur famille, les camélidés. La mécanisation, l’urbanisation, la chasse, ont provoqué leur déclin. Aujourd’hui, ils retrouvent leur place et plus encore. Voyage dans les Amériques, au Pérou, au Chili, au Canada… Et en France pour découvrir les dieux des Andes !

Un film de François Brey et Patrice Desenne