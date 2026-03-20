C’est la lutte à mort entre une meute de lycaons et un troupeau de gnous.
À Pattaya, il plonge tous les jours dans la gueule du loup.
Le lynx du Canada est un félin parfaitement adapté à la vie dans la neige.
Conséquence de la folie des grandeurs du narcotrafiquant Pablo Escobar, des hippopotames venus d’Afrique se sont multipliés dans les...
Dans le sud-ouest de l’Europe, un duel s’engage entre un lézard ocellé et une mante. Entre les deux, le...
Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse...
Pesant de trois à quatre tonnes, les hippopotames peuvent courir jusqu’à 48km/h sur de courtes distances, détruisant tout ce...
Les chats sont parmi les compagnons domestiques les plus aimés et les plus préférés en raison de leur personnalité...
L’ours est présent dans les Pyrénées depuis des centaines de milliers d’années. La population actuelle d’ours brun eurasien (Ursus...
Une femelle pour 10 mâles, faut pas se louper
Ces trois espèces sont responsables de 80 % des attaques mortelles dans le monde.
Linda Koebner, comportementalisme animalier, s’est occupée pendant des années de ces chimpanzés alors qu’ils sortaient d’un laboratoire où ils...
En s’inspirant de la capacité des éléphants à communiquer à travers le sol par infrasons, des ingénieurs ont inventé...
Chacun trouve son compte dans cette coopération : le bernard-l’hermite se retrouve protégé des prédateurs et l’anémone obtient un...
\r\nEn mission dans le désert australien, les chasseurs de pythons évaluent les dommages causés par le crapaud buffle, partent...
Un bousier peut passer 30 minutes à façonner la parfaite pelote fécale. Alors forcément, quand des malfrats approchent pour...
Alors que l’activité humaine, les maladies et le changement climatique les confrontent à des défis sans précédent, les animaux...
Comme chez beaucoup d’espèces, les mâles se livrent à de violentes batailles pour ensuite courtiser tranquillement les femelles.
Longtemps, l’humain s’est cru seul à enterrer ses morts. Mais en 2024, la découverte d’éléphanteaux enterrés en Inde bouleverse...
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