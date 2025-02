Documentaire

Devenu le symbole des animaux en danger à cause du réchauffement des régions polaires, l’ours blanc fait beaucoup parler de lui, mais on le connaît peu. Rémy Marion et sa femme Catherine le côtoient depuis une vingtaine d’années. Dans le nord du Canada, avec quelques passionnés venus du monde entier, ils viennent admirer un phénomène visible dans cette région du monde seulement : la sortie de la tanière de la femelle ours blanc avec ses petits. Un documentaire d’Alexandre Bouchet, Laurent Delhomme