L’image populaire du requin est souvent réduite à celle d’un prédateur sanguinaire, figée dans l’inconscient collectif par des décennies...
A Rome, un million d'étourneaux exécute un incroyable ballet dans le ciel.
Il serait peut-être difficile pour certains d’imaginer un monde silencieux sans le joyeux gazouillis des oiseaux, dont le cagou...
En Patagonie, deux mygales s'accouplent en pleine chaleur.
Aux Etats-Unis, une vétérinaire pratique l’acupuncture sur les animaux.
Cette conférence offre un regard unique sur l’évolution et l’adaptation de Thalassocnus, le paresseux marin, révélant comment ces mammifères...
Dans la forêt équatoriale de Nouvelle-Guinée, un oiseau de paradis exécute une parade nuptiale hilarante !
Qui connaît les collemboles ? Et parmi ceux chez qui ce nom évoque quelque chose, combien en ont déjà...
Aux origines du refuge pour chimpanzés orphelins de Tchimpounga, en République du Congo, créé au début des années 1990 par...
Les abysses océaniques, ces vastes étendues sous-marines situées à plus de 2000 mètres de profondeur, abritent des créatures fascinantes...
En Nouvelle-Calédonie, nous avons la chance d’abriter quatre des sept espèces de tortue au monde ! Cédric vous propose de...
Ils nous paraissent familiers à tel point que nous avons oublié qu’ils furent jadis comme toutes les autres espèces...
Grâce à ses yeux uniques et ses tissus élastiques, le caméléon tire plus vite que son ombre avec sa...
Donner à nos animaux de compagnie une alimentation équilibrée est essentiel pour assurer leur santé et leur bien-être. Une...
Au cœur des marais isolés de Guyane, des chercheurs révèlent une étonnante concentration de caïmans noirs. Entre découvertes scientifiques...
Les animaux ont-ils le sens de la justice ?
Pourquoi les abeilles se plaisent-elles en ville ? Que trouvent-elles, éventuellement, de mieux qu’à la campagne ? Rencontrons Laurent,...
Dans la savane africaine, la guêpe émeraude est probablement le pire cauchemar des blattes, qui servent de garde-manger à...
Les os brisés d’un jeune T. Rex ont été découverts dans le Dakota, aux États- Unis. Ils portent des...
Aliwal Shoal est l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine au monde. C’est aussi l’un des premiers à...
