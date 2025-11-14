Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Un coyloup abattu alors qu’il protégeait sa tanière Les coyloups, espèce hybride entre un loup et un coyote, sont de plus en plus nombreux en Amérique du...

Conférence Comment les chauves-souris communiquent-elles ? Partez pour un voyage sonore au plus près des chauve-souris, entre écoute du vivant, rituels artistiques et spéculations scientifiques...

Documentaire Ce requin blanc cannibale dévore ses congénères Des scientifiques s’interrogent après la mystérieuse disparition d’un requin blanc de trois mètres de long. Grâce à la balise...

Documentaire Ce canard est une célébrité locale Une cane vient nicher sur le même balcon berlinois depuis huit ans ! La famille Redel photographie sa vie...

Article Quel est le rôle exact d’un éducateur canin ? Le rôle d’un éducateur canin dépasse largement la simple correction de comportements gênants. Véritable pont entre l’humain et le...

Documentaire Ce bébé tortue peut-il échapper aux prédateurs et atteindre l’océan ? Cette tortue de mer a creusé pendant trois jours pour atteindre la surface, il lui faut maintenant atteindre l’océan...

Documentaire Microraptor : ce fascinant dinosaure volant Il y a quelques années, d’étonnants fossiles ont été découverts dans la province du Liaoning, en Chine. Il s’agissait...

Documentaire Question de survie : bataille de prédateurs Crocs acérés, griffes affûtées, venin… découvrez les méthodes de défense des prédateurs les plus dangereux de la planète, chats...

Documentaire Teuira, l’homme qui parle aux requins A Bora Bora, hommes et animaux vivent en parfaite harmonie et se partagent tout dans le lagon : l’air,...

Documentaire 100 jours au Zoo: que d’émotions aux côtés des soigneurs! Le Zoo de Thoiry, situé près de Paris, s’étend sur 150 hectares et abrite 1 500 animaux de diverses...

Documentaire Zoo du Pal : tout pour nos amis les animaux Au cœur de l’Auvergne, le Pal attire chaque année 600 000 visiteurs pour ses 700 animaux sauvages. Ces derniers...

Documentaire Sur le dos des baleines Laurent Soulier, scientifique spécialiste des mammifères marins, pense qu’il peut sauver les populations des cétacés en étudiant leurs parasites....

Documentaire Pacifique : rencontre avec les baleines Tous les ans, Lilian, une biologiste colombienne, s’envole pour la Gorgone, une île de la côte pacifique : elle...

Documentaire Les secrets d’une cohabitation harmonieuse Garth Mowat vit entouré de grizzlis dans les paysages montagneux de la région de Kootenay, en Colombie-Britannique. Ce biologiste...

Documentaire Grandeurs nature – Crèches sauvage Dans les campagnes françaises, de nombreux animaux voient le jour à l’abri des regards. Renardeaux, chouettons, lapereaux ou encore...

Conférence Quand les araignées tissent des liens Les araignées sont connues pour leur agressivité et leur intolérance à l’égard de leurs congénères. cependant une trentaine d’espèces...

Documentaire Naissances au zoo : les soigneuses sont comblées Au parc zoologique, Céline et Sandrine, deux soigneuses dévouées, célèbrent la naissance tant attendue de deux bébés phoques. Après...

Documentaire Sur la Terre des Dinosaures – Les lutins de glace Près du pôle Sud, l’Antarctique a aussi ses propres dinosaures. Mais le climat tempéré froid, avec de longs hivers...