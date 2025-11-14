Les coyloups, espèce hybride entre un loup et un coyote, sont de plus en plus nombreux en Amérique du...
Partez pour un voyage sonore au plus près des chauve-souris, entre écoute du vivant, rituels artistiques et spéculations scientifiques...
Des scientifiques s’interrogent après la mystérieuse disparition d’un requin blanc de trois mètres de long. Grâce à la balise...
Contre toute attente, l’iguane de l’Atacama parvient à s’en sortir de justesse. Images tirées du documentaire « Destination Wild :...
Une cane vient nicher sur le même balcon berlinois depuis huit ans ! La famille Redel photographie sa vie...
Le rôle d’un éducateur canin dépasse largement la simple correction de comportements gênants. Véritable pont entre l’humain et le...
Cette tortue de mer a creusé pendant trois jours pour atteindre la surface, il lui faut maintenant atteindre l’océan...
Il y a quelques années, d’étonnants fossiles ont été découverts dans la province du Liaoning, en Chine. Il s’agissait...
Crocs acérés, griffes affûtées, venin… découvrez les méthodes de défense des prédateurs les plus dangereux de la planète, chats...
A Bora Bora, hommes et animaux vivent en parfaite harmonie et se partagent tout dans le lagon : l’air,...
Le Zoo de Thoiry, situé près de Paris, s’étend sur 150 hectares et abrite 1 500 animaux de diverses...
Au cœur de l’Auvergne, le Pal attire chaque année 600 000 visiteurs pour ses 700 animaux sauvages. Ces derniers...
Laurent Soulier, scientifique spécialiste des mammifères marins, pense qu’il peut sauver les populations des cétacés en étudiant leurs parasites....
Tous les ans, Lilian, une biologiste colombienne, s’envole pour la Gorgone, une île de la côte pacifique : elle...
Garth Mowat vit entouré de grizzlis dans les paysages montagneux de la région de Kootenay, en Colombie-Britannique. Ce biologiste...
Dans les campagnes françaises, de nombreux animaux voient le jour à l’abri des regards. Renardeaux, chouettons, lapereaux ou encore...
Les araignées sont connues pour leur agressivité et leur intolérance à l’égard de leurs congénères. cependant une trentaine d’espèces...
Au parc zoologique, Céline et Sandrine, deux soigneuses dévouées, célèbrent la naissance tant attendue de deux bébés phoques. Après...
Près du pôle Sud, l’Antarctique a aussi ses propres dinosaures. Mais le climat tempéré froid, avec de longs hivers...
De l’île d’Ouessant aux remparts de Saint-Malo, on rencontre ceux qui vivent chaque hiver au rythme des tempêtes…
