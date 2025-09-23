Documentaire

Elles sont aériennes et aquatiques, combattantes et danseuses, tour à tour démonstratives et incroyablement discrètes. Entre enchantement et sentiment d’urgence, la vie vertigineuses des libellules menacées d’extinction.

Insectes parmi les plus anciens de notre planète (plus de 335 millions d’années), les libellules ont connu les dinosaures, traversé trois extinctions de masse et plusieurs périodes glaciaires. Mais leur incroyable résistance et leurs capacités d’adaptation sont mises à mal par un habitant à l’apparition nettement plus récente : l’Homo sapiens. L’artificialisation des rivières, la pollution de l’eau et la régression des zones humides affectent lourdement les populations : un quart des espèces de libellules est aujourd’hui menacé, et deux ont déjà disparu. Comment survivent alors la leucorrhinia et la cordulie splendide, deux des familles les plus emblématiques ?

Les demoiselles aux urgences

Au bord d’une mare, d’un étang ou encore d’une tourbière, elles offrent des ballets aériens à la gracilité inouïe. Ces voltigeuses hors pair sont si rapides que le regard humain, trop limité, ne peut percevoir la finesse de leurs acrobaties ou la singularité de certains de leurs comportements. La caméra de Marie Daniel et Fabien Mazzocco, elle, a pu scruter les moments les plus féeriques mais aussi les situations plus inquiétantes pour l’avenir des « demoiselles » et autres nymphes au corps de feu, créatures éphémères à l’avenir incertain.

Documentaire de Marie Daniel et Fabien Mazzocco (France, 2022, 44mn) disponible jusqu’au 28/11/2025