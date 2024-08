Documentaire

Un phoque géant qui vit aux confins de la planète dans l’endroit le plus inhospitalier qui soit : l’Antarctique, un monde de glace et de roche. Göran, à la fois naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, repart à la rencontre de ce super prédateur pour percer quelques-uns de ses secrets… il assiste à un dramatique face à face entre plusieurs léopards de mer et une colonie de manchots, une occasion unique de voir et de filmer des comportements de chasse inédits. Venez frissonner à ses côtés dans des eaux glacées pour faire face aux léviathans des glaces.