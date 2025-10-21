Documentaire

L’histoire des poules est celle d’un animal qui a conquis la planète, parcouru les cinq continents et pondu sous toutes les latitudes. Né dans les forêts de l’Asie du Sud-Est, le coq originel de Bankiva, Gallus gallushas, a fait le tour du monde. Fidèles compagnons de route, les poules nous ont suivis dans tous nos voyages et nos découvertes.

Aujourd’hui, on en compte plus de 52 milliards sur terre, soit sept fois plus que les êtres humains et bien plus que toutes les autres espèces d’oiseaux sauvages.

Pourquoi cet ami à plumes a-t-il été choisi par l’homme pour devenir un pilier central de notre agriculture ? Comment cette espèce forestière au plumage sombre est-elle devenue si diversifiée en termes de couleur, de forme et de comportement ? Quel est le quotidien des poules et des coqs qui nous entourent ?

Élevés en batterie dans de sombres hangars, en plein air dans la campagne du sud de la France, dans des centres d’entraînement au combat thaïlandais, dans des bunkers de survivalistes, sur les plages d’Hawaï ou les toits de New York, les poulets peuvent vivre des vies très différentes.

Entrer dans le monde des poules, c’est faire un tour du monde à la rencontre des animaux les plus drôles, les plus fous et les plus attachants. Nous essaierons de mieux comprendre les hauts et les bas de leur vie privée, leur comportement, leurs relations avec les autres volailles et bien sûr avec les hommes.

Documentaire : La planète des poules

Réalisation : Benoit Demarle

