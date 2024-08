Documentaire

Une enquête sur l’identité du bonobo, autrefois connu sous le nom chimpanzé pygmée. Dans quelle mesure ce grand singe africain surdoué et sexuel est-il plus proche de nous que tous les autres animaux peuplant notre planète ? Le documentaire plonge dans les connaissances les plus récentes concernant ce grand singe. Si l’intelligence quasi humaine du bonobo n’est pas à remettre en cause, il semble par contre que certaines mises au point soient à faire pour ce qui concerne sa réputation de hippie sexuel vivant dans une société féministe paisible et harmonieuse dans laquelle le sexe tient une place prépondérante. En vérité, les bonobos ne vivent pas dans un paradis que les hommes, au cours de leur évolution, auraient perdu en devenant trop intelligents, comme d’autres le prétendent. Les femelles dominent les mâles mais sont loin d’être pacifiques. Les mâles sont fréquemment les sujets de leur agressivité, voire de leur violence.