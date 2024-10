Documentaire

Le Teckel est un petit chien au grand caractère. Tout en lui est contraste : la longueur de ses pattes et celle de son corps, son courage, son endurance, sa tendresse et sa fidélité. Rusé, gai et plutôt têtu, il séduit par son petit gabarit, sa vivacité, sa douceur… en un mot : sa personnalité. Pisteur remarquable, le Teckel est avant tout un chien de chasse. Energique et opiniâtre, rien ne lui fait peur. Ce petit chien est un excellent compagnon, gentil et fidèle.