Documentaire

L’aspect général est celui d’un chien solide, petit mais plein d’ardeur et très rustique. C’est une race d’origine écossaise, sélectionnée par le colonel Malcolm of Poltalloch à partir du terrier écossais originel, qui est aussi l’ancêtre du Cairn. Le Westie est un chien très vif, joyeux, plein de fierté et possédant une bonne dose de malice et de courage. Il est plutôt indépendant mais très affectueux. C’est un très bon chien de chasse en terrier mais il est aujourd’hui recherché principalement comme chien de compagnie car il a un caractère très attachant. Sous son air de « peluche », il cache un tempérament de véritable Terrier, ce qui se traduit par un mélange irrésistible d’ardeur et de tendresse. Mots clefs : Origine, standard, personnalité, aptitudes, éducation, santé, hygiène, comportement, choix du chiot.