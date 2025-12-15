Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Lionnes VS girafe, ça tourne pas ouf Des lionnes chassent et tuent une girafe dans la savane.

Documentaire Urgence chez les gorilles et orangs-outans Deux femmes consacrent leur vie à sauver orangs-outans et gorilles menacés. Au cœur des forêts de Bornéo et de...

Documentaire Ces bisons sont en galère d’eau chaude La quête des geysers dans le parc de Yellowstone.

Article Quels animaux entrent en hibernation ? Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...

Documentaire Le tamarin-lion Depuis 20 ans, la biologiste Dr. Cecilia Kierulff lutte pour sauver le tamarin lion à tête dorée de l’extinction....

Documentaire La rive aux lions Nichée profondément au coeur de l’Afrique se trouve la vallée du Zambèze, une contrée sauvage qui abrite en son...

Documentaire Un serpent à sonnette défend ses petits en dépit du danger Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...

Documentaire Coulisses de zoo : quotidien des vétérinaires Le vétérinaire Tristan soigne Meno, un fourmilier blessé à la patte, tout en accueillant des reptiles saisis chez un...

Documentaire Le triomphe du bison : le plus grand animal d’Europe Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent...

Documentaire Singe-roi et frères ennemis, le pouvoir à tout prix En Ethiopie, Braveheart est le roi des singes-lion, à la tête d’un clan nombreux. Mais cela fait plus de...

Documentaire Coalition, corruption et séduction L’Homme n’est pas le seul animal social. En 2001, Franz de Waal publie ses travaux sur un groupe de...

Documentaire Otaries, derrière le masque de clown Loin des chapiteaux et des parcs d’attractions, la vie de l’otarie n’a rien d’un divertissement de cirque. Pour mieux...

Conférence Vie et mort des mammouths Le mammouth laineux, dernier représentant d’une longue lignée, est apparu il y a 250 000 ans. Certains exemplaires nous...

Documentaire La part du lion La Martinique est la dernière île touchée par l’invasion du poisson lion (rascasse volante) en mer Caraïbe. La Direction...