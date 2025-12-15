Un requin particulièrement bizarre…
Des lionnes chassent et tuent une girafe dans la savane.
Un reptile particulièrement bizarre…
Deux femmes consacrent leur vie à sauver orangs-outans et gorilles menacés. Au cœur des forêts de Bornéo et de...
Et forcément, c’est à cause de l’homme.
La quête des geysers dans le parc de Yellowstone.
Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...
C’est très mignon.
En Afrique du Sud, les mille-pattes draguent à leur manière.
Depuis 20 ans, la biologiste Dr. Cecilia Kierulff lutte pour sauver le tamarin lion à tête dorée de l’extinction....
Nichée profondément au coeur de l’Afrique se trouve la vallée du Zambèze, une contrée sauvage qui abrite en son...
Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...
Le vétérinaire Tristan soigne Meno, un fourmilier blessé à la patte, tout en accueillant des reptiles saisis chez un...
Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent...
En Ethiopie, Braveheart est le roi des singes-lion, à la tête d’un clan nombreux. Mais cela fait plus de...
L’Homme n’est pas le seul animal social. En 2001, Franz de Waal publie ses travaux sur un groupe de...
Loin des chapiteaux et des parcs d’attractions, la vie de l’otarie n’a rien d’un divertissement de cirque. Pour mieux...
Le mammouth laineux, dernier représentant d’une longue lignée, est apparu il y a 250 000 ans. Certains exemplaires nous...
Pour se protéger, certains animaux possèdent une armure assez spectaculaire. Parmi eux, le rhinocéros, qui porte des plaques de...
La Martinique est la dernière île touchée par l’invasion du poisson lion (rascasse volante) en mer Caraïbe. La Direction...
Steve Backshall se rend sur l’île de Guadalupe, au large du Mexique, pour une nouvelle mission dangereuse : observer...
