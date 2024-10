Documentaire



Nathanaël Maury est en Afrique du Sud, l’un des plus grands pays du continent, où la diversité des paysages, la richesse culturelle, les climats variés et la biodiversité exceptionnelle en font un lieu unique.

Près de la moitié des 550 espèces de reptiles et d’amphibiens qui y vivent ne se trouvent nulle part ailleurs. Cette aventure vise à capturer quelques-unes de ces espèces pour compléter une encyclopédie. En chemin, des rencontres avec ceux qui protègent ces reptiles offriront des perspectives uniques. L’objectif principal : trouver le mamba noir, l’un des serpents les plus dangereux au monde, tout en restant extrêmement vigilant

Réalisation: Nathanaël Maury

Titre original: Face au Mamba

Série: Traqueur de serpents