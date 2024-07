Conférence



Gagnante de la France a un incroyable Talent avec son chien Charlie, Juliette Roux entretient une relation fusionnelle avec ses chiens. Juliette Roux est une comédienne de 22 ans. Suite à quelques journées de figuration et un rôle dans Un Beau Dimanche de Nicole Garcia, elle se découvre une passion pour le monde du cinéma, et suit ainsi une licence en cinéma et audiovisuel. En parallèle, Juliette développe son travail avec ses chiens notamment en obéissance rythmée, ce qui lui permettra de gagner la saison 10 de La France a un incroyable talent en 2015. Cette expérience lui donne l’occasion de rencontrer l’équipe d’Animal Contact, spécialisée dans le dressage animalier pour le cinéma, et ainsi de travailler sur plusieurs séries TV et films dans lesquels ses animaux jouent un rôle actif.