L’alligator ne se contente pas d’habiter un étang, il le déblaie, l’agrandit si besoin et entretient ses fondations.
Aussi à l’aise dans les cours d’eau du continent Africain que dans les forêts en altitude, le cobra des...
Ce primate frugivore et insectivore fait les frais de ses mœurs nocturnes et de son faciès de monstre.
Voilà 4 jours que cette femelle et ses petits n’ont rien attrapé, elle ne peut pas se permettre d’échouer.
Depuis des siècles, les insectes sont victimes de préjugés tenaces, souvent ancrés dans la peur, le dégoût ou l’ignorance....
Lorsqu’on partage sa vie avec un chat, il est essentiel de comprendre son langage corporel pour s’assurer qu’il se...
Alors qu’elles viennent tout juste de construire une nouvelle ruche, ces abeilles se voient attaquer par des frelons. Intéressés...
Il y a 36 000 ans, le loup est devenu la première espèce domestiquée par l’homme, donnant naissance au...
Göran Ehlmé, un naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, est hanté par par le souvenir d’une...
Quatre ans de tournage dans les eaux glacées autour de l’archipel volcanique des Iles Crozet ont été nécessaires pour...
Dans l’Allier, près de Moulins, Le Pal abrite plus de 800 animaux sauvages et offre trente attractions. Trente soigneurs...
Il y a Félix, il y a Garfield et puis il y a ghjattu-volpe ! Pour ceux qui ne...
Il trouve la main d’oeuvre la moins chère du marché
Benoit prend le relai d’une maman lémurien qui a abandonné son bébé.
Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le...
\r\n\r\nComment les dinosaures et plusieurs millions d’autres espèces ont-ils brutalement disparu de la surface de la Terre, il y...
\r\n\r\nComment les libellules pourront-elles se maintenir dans un monde où les zones humides sont en recul? Les libellules planent sur...
Explorez la vie fascinante des colibris, des oiseaux extraordinaires d’Amérique du Sud connus pour leurs prouesses aériennes et leur...
Pour les 150 éléphants du désert qui affrontent un climat très sec, l’énergie est précieuse et ne peut pas...
Le Parc national de Kaziranga, situé au nord-est de l’Inde, est un sanctuaire unique abritant certaines des espèces les...
Créé en 1872, le parc national de Yellowstone est situé aux États-Unis, au nord-ouest du Wyoming. Une petite partie...
