Documentaire

En 1926, Walter Gropius fonde le Bauhaus à Dessau, un lieu emblématique de l’architecture moderne. Ce bâtiment novateur, avec ses murs de verre et sa structure asymétrique, symbolise un nouvel élan pour l’Europe d’après-guerre, alliant esthétique et fonction. Lors de l’inauguration, des invités du monde entier découvrent cet édifice, conçu pour fusionner art et industrie et abriter des ateliers de création. Gropius y intègre des espaces collectifs, studios d’étudiants, et un théâtre, favorisant ainsi le partage et l’expérimentation artistique. Malgré son succès, l’école ferme en 1933 sous la pression des nazis. Aujourd’hui, le Bauhaus est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Réalisation: Frédéric Compain