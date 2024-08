Documentaire

Chaque année, des centaines de millions de tonnes de marchandises sont déversées dans les ports d´Europe, mais leur acheminement s´est longtemps heurté à un obstacle naturel quasi infranchissable: les Alpes. En janvier 2017, la mise en service d´un tout nouveau tunnel creusé sous le massif du Saint-Gothard, en Suisse, a complètement bouleversé la donne. Long de 57 kilomètres, ce « tube » est le plus grand jamais construit. Les trains de marchandises le franchissent à 160 km/h, contre 200 km/h pour les rames de voyageurs. Une performance hors-norme dont le réalisateur Nicolas Brénéol nous raconte chaque étape, depuis le creusement de la montagne jusqu´à l´installation de la ligne à très haute vitesse vingt ans plus tard. Creuser sur une aussi longue distance, consolider le tube, étanchéiser ses parois, assurer son alimentation en courant ou encore anticiper les pires scénarios catastrophes comme l´incendie : chaque enjeu est minutieusement analysé, décrypté et expliqué à l´aide d´images de synthèse exceptionnelles qui vous emmèneront au centre de la Terre. Vous allez découvrir le défi technique et technologique hors du commun qu´a représenté cette formidable aventure moderne.