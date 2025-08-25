Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les surélévations en bois La densification verticale s’annonce comme réponse à plusieurs enjeux du développement urbain de Paris, Genève ou Barcelone, où le...

Documentaire Monumenta, la cité imaginaire des Kabakov En 2014, pour la sixième édition de Monumenta, au Grand Palais à Paris, les artistes russes Ilya et Emilia...

Article Climats extrêmes : comment les villes s’adaptent aux nouvelles réalités À l’heure où les épisodes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses, les villes du monde entier se...

Article Le château de Prague : entre grandeur historique et splendeur architecturale Niché au cœur de l’Europe centrale, le château de Prague s’impose avec majesté comme le plus vaste château au...

Documentaire Bâtir ou verdir ? Faut-il bâtir ou verdir ? Depuis la crise écologique et sanitaire, ce débat s’intensifie dans les mégapoles. Mais faut-il...

Documentaire Mon hameau en Bourgogne Ils troquent les 44m² étouffants d’un appartement parisien contre le charme brut et l’espace infini d’un hameau oublié au...

Documentaire Au sommet du Panthéon Le Panthéon à Paris est un célèbre monument français dédié aux grands hommes de la République française. Nous pénétrons...

Documentaire Quand Chartres révolutionne sa cathédrale Le 4 juin 1836, un incendie se déclare dans l’hôtel à cause de plombiers imprudents qui effectuaient des réparations....

Documentaire Le château de Lassay Le Château de Lassay est un remarquable exemple d’architecture médiévale situé en France. Construit au XVe siècle, il est...

Documentaire Le pont-tunnel de Copenhague à Malmö Le pont-tunnel de Copenhague à Malmö. Dans son genre, un pont simple sur lequel reposent à la fois autoroute...

Documentaire Superstructures – Le grand télescope binoculaire « LBT » Construit à 3 000 mètres d’altitude sur le mont Graham en Arizona, le grand télescope binoculaire, aussi appelé LBT,...

Documentaire C’est pas sorcier – Stade de France Fred et Jamy nous font découvrir le stade de France et son architecture très moderne. En nous guidant à...

Documentaire L’achitecte gonflé Hans Walter Müller Se sentir en sécurité entre ses quatre murs ? Mais quel ennui ! Pionnier de l’architecture en plastique gonflable,...

Documentaire La super centrale d’Algérie La plus grande centrale électrique en Algérie sera opérationnelle à la fin de l’année 2008.

Documentaire Le Canal de Suez, chantier de l’extrême Reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, le canal traversant l’isthme de Suez est un véritable défi technique...

Documentaire Collectivités viables européennes : à la recherche de la ville durable Ce documentaire illustre , grâce aux exemples et aux rencontres qui y figurent, les condition permettant la réalisation de...

Documentaire Éthiopie, inventer la ville de demain Expédition en Éthiopie sur le chantier d’un nouveau type de ville, qui répond au défi démographique du pays. Conçu...

Documentaire Fan Zhe, le bâtisseur de ponts C’est à Chambon-sur-Lignon, au cœur de la Haute-Loire, qu’un jeune couple chinois a décidé de donner naissance à leur...

Documentaire Le futur de la construction : Danemark Véritable référence en matière d’urbanisme durable, Copenhague figure régulièrement dans le top 3 des villes les plus agréables au...