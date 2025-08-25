C’est le monument le plus visité d’Espagne. La Sagrada Familia, conçue par Gaudi, est toujours en construction ! Découvrez ses secrets de construction.
Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret
La densification verticale s’annonce comme réponse à plusieurs enjeux du développement urbain de Paris, Genève ou Barcelone, où le...
En 2014, pour la sixième édition de Monumenta, au Grand Palais à Paris, les artistes russes Ilya et Emilia...
À l’heure où les épisodes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses, les villes du monde entier se...
Niché au cœur de l’Europe centrale, le château de Prague s’impose avec majesté comme le plus vaste château au...
Faut-il bâtir ou verdir ? Depuis la crise écologique et sanitaire, ce débat s’intensifie dans les mégapoles. Mais faut-il...
Ils troquent les 44m² étouffants d’un appartement parisien contre le charme brut et l’espace infini d’un hameau oublié au...
Le Panthéon à Paris est un célèbre monument français dédié aux grands hommes de la République française. Nous pénétrons...
Le 4 juin 1836, un incendie se déclare dans l’hôtel à cause de plombiers imprudents qui effectuaient des réparations....
Le Château de Lassay est un remarquable exemple d’architecture médiévale situé en France. Construit au XVe siècle, il est...
Le pont-tunnel de Copenhague à Malmö. Dans son genre, un pont simple sur lequel reposent à la fois autoroute...
Construit à 3 000 mètres d’altitude sur le mont Graham en Arizona, le grand télescope binoculaire, aussi appelé LBT,...
Fred et Jamy nous font découvrir le stade de France et son architecture très moderne. En nous guidant à...
Se sentir en sécurité entre ses quatre murs ? Mais quel ennui ! Pionnier de l’architecture en plastique gonflable,...
La plus grande centrale électrique en Algérie sera opérationnelle à la fin de l’année 2008.
Reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, le canal traversant l’isthme de Suez est un véritable défi technique...
Ce documentaire illustre , grâce aux exemples et aux rencontres qui y figurent, les condition permettant la réalisation de...
Expédition en Éthiopie sur le chantier d’un nouveau type de ville, qui répond au défi démographique du pays. Conçu...
C’est à Chambon-sur-Lignon, au cœur de la Haute-Loire, qu’un jeune couple chinois a décidé de donner naissance à leur...
Véritable référence en matière d’urbanisme durable, Copenhague figure régulièrement dans le top 3 des villes les plus agréables au...
Le logement préfabriqué, victime de son succès en France, fut exporté en Europe de l’Est. Qui se souvient aujourd’hui...
