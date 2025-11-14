Niché à deux pas du parc Monceau, l’Hôtel du Collectionneur s’impose comme l’une des plus belles évocations parisiennes de l’Art déco, ce courant qui a marqué les années 1920 et 1930 par son raffinement géométrique et sa célébration du luxe moderne. Dès l’entrée, le visiteur est enveloppé par une atmosphère où se mêlent élégance architecturale, matières nobles et références esthétiques puisées dans le patrimoine décoratif du début du XXᵉ siècle. Les volumes généreux, les lignes symétriques et l’usage soigneusement dosé de dorures créent un écrin où chaque élément semble dialoguer avec l’histoire.