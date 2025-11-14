Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Architectes de luxe, ils conçoivent les plus belles villas au monde Ces architectes et designers spécialisés dans le luxe conçoivent les plus beaux hôtels, villas et palaces au monde.

Documentaire Hôtel de la Marine, place de la Concorde A l’origine, l’Hôtel de la Marine était le garde-meuble royal. Dans ces anciens appartements, les experts répertorient les décors...

Documentaire L’histoire du Carrousel du Louvre La Place du Carrousel du Louvre porte ce nom en souvenir du spectacle équestre organisé par Louis XIV en...

Documentaire La cathédrale de Périgueux La cathédrale Saint-Front de Périgueux est de style byzantin ! Une idée étonnante de son architecte Paul Abadie, qui...

Documentaire Notre-Dame de Paris, le chantier scientifique En 2020 les chercheurs du CNRS se mobilisent sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Les programmes en cours...

Documentaire Le secret médiéval de la cathédrale de Vannes Vannes est réputée pour la richesse de son centre historique. La cathédrale surplombe la ville : c’est le point...

Documentaire Grand Palais: les métamorphoses d’un lieu d’exception Il a vu défiler les plus grands noms de la mode, accueilli des concerts privés, des expositions majeures, des...

Documentaire À Notre-Dame, les matériaux livrent leurs secrets Deux ans après l’incendie de 2019, Notre-Dame de Paris est le théâtre d’une gigantesque enquête scientifique menée pour percer...

Documentaire Tunnel du Gothard : géant sous les Alpes Chaque année, des centaines de millions de tonnes de marchandises sont déversées dans les ports d´Europe, mais leur acheminement...

Documentaire Des fourmis dans le workshop Malartic, un quartier de Gradignan (33), est le théâtre d’un Workshop d’architectes, où il s’agira de modifier et transformer...

Documentaire Construire l’impossible – Le canal de Panama Ouvert en 1914, le canal de Panama relie l’océan Pacifique et l’océan Atlantique. Cette structure plus que centenaire n’est...

Documentaire Ecole Bauhaus d’architecture – Walter Gropius Le Bauhaus est un institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne), sous le nom...

Documentaire Anvers | Gares d’Europe, les temples du voyage À la découverte de prestigieuses gares anciennes, derniers témoins de l’ère mécanique et de ses avancées techniques. Dotée d’un gigantesque dôme...

Documentaire Monuments éternels : Sainte-Sophie dévoilée Basilique chrétienne, devenue au fil de l’histoire mosquée puis musée, Sainte-Sophie la Stambouliote, que le président turc Recep Tayyip...

Documentaire Megastadium, les arènes du XXIe siècle Ce documentaire de 60 minutes vous emmènera aux quatre coins de l’hexagone à la découverte des grands stades. Des...

Documentaire Bègle, un village urbain Le projet de la ville de Bègles : faire grandir la ville ! Ce 52 minutes vous plongera dans...

Documentaire L’ultime grand huit Kingda Ka, c’est le plus grand et le plus rapide grand huit jamais construit. Capable de vous entraîner de...

Documentaire Gare Maritime de Cherbourg La Gare Maritime de Cherbourg est un monument de l’Art déco et fait partie des édifices préférés des Français....