Documentaire

Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies. Cette véritable encyclopédie audiovisuelle fait l’état des connaissances et des découvertes les plus récentes sur l’espace et l’astronomie, grâce aux images de synthèse, d’images scientifiques prises par des satellites, et d’images d’archives.