Persuadé que le premier humain qui foulera le sol de Mars est déjà né, l’astrophysicien Gernot Grömer oeuvre activement à la réalisation de ce rêve d’ici 20 à 30 ans. Pour préparer de futures expéditions, il organise des stages permettant aux candidats astronautes de se familiariser avec un environnement similaire à celui de la « planète rouge ».

La recherche spatiale est en plein boom. L’astrophysicien Gernot Grömer a fondé le forum de l’espace ÖWF, qui vise à faire avancer la recherche spatiale en Autriche. Au siège de l’association à Innsbruck, des passionnés travaillent depuis de dix ans sur un simulateur de vol. Selon Gernot Grömer, il s’agit de loin du meilleur appareil de ce type, qui permettra à terme de reproduire les conditions dans lesquelles les humains vivront et travailleront sur Mars.

Parallèlement, l’ÖWF et l’agence spatiale arménienne conduisent la mission de simulation Amadee-24 dans la région d’Ararat, où les conditions géologiques sont assez proches de celles de la « planète rouge ». Un mois durant, des astronautes et une équipe de base y simuleront une mission sur Mars. Outre ses recherches sur Mars, l’ÖWF travaille sur un projet de nano-satellite permettant de collecter les débris spatiaux qui jonchent l’orbite terrestre. L’an dernier, le modèle Adler 2 a été mis en orbite via une fusée de la société SpaceX d’Elon Musk.

L’ingénieur en aérospatiale Stefan Brieschenk est bien décidé à s’affranchir de SpaceX. En 2018, il a créé la Rocket Factory Augsburg. Avec son équipe, il travaille en Allemagne et en Suède sur une fusée qui devrait bientôt permettre de lancer des satellites depuis l’Europe, qui plus est à un prix abordable.

