la question « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » s’est posée. Le télescope spatial Kepler tente d’y répondre en traquant, dans...
L’époque où la conquête spatiale voyait s’affronter de grandes puissances mondiales apparaît révolue : au XXIe siècle, les milliardaires...
Le drapeau planté sur la Lune lors des missions Apollo semble flotter malgré l’absence d’atmosphère et donc de vent....
Près de 60 ans après sa parution, le récit de Frank Herbert demeure sans aucun doute l’une des œuvres...
L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis...
Les premières détections d’ondes gravitationnelles et les cartographies de l’ombre du trou noir central de la galaxie Messier 87...
Au cours de cette intervention passionnante, Patrick Lécureuil nous guide à travers le cycle de vie des étoiles, depuis...
Depuis des milliards d’années, la lumière sculpte le cosmos. Elle raconte son histoire : celle de l’Univers. Étoiles, galaxies,...
\r\n\r\nEtoile située à 150 millions de kilomètres de la planète Terre, le soleil est une véritable source d’énergie cosmique...
Philippe Escudier, responsable des programmes océan cryosphère au CNES, et Anny Cazenave, chercheuse en océanographie spatiale, évoquent, avec Thomas...
Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies....
La Voie Lactée, riche de ses 234 milliards d’étoiles, n’est qu’un point parmi les 130 milliards de galaxies de...
La Terre tourne autour du soleil mais aussi sur elle-même. Sa vitesse de rotation est de 24 heures mais...
Où en est notre conception de l’évolution de l’Univers ? La cosmologie est aujourd’hui à la croisée des chemins....
La fin de l’univers est un sujet qui fascine autant qu’il inquiète. Bien que les scientifiques ne soient pas...
Le Soleil, notre étoile nourricière et source de toute vie sur Terre, est paradoxalement un corps céleste que nous...
Nos ancêtres pensaient que l´univers était composé d´innombrables mondes, invisibles à nos yeux. Ils débattaient sans cesse de la...
\r\n\r\nProvenant du soleil avec la puissance de dix milles armes nucléaires, un orage magnétique pourrait anéantir l’énergie électrique des...
Trente ans furent nécessaires à la conception du télescope James-Webb, l’instrument d’observation le plus puissant jamais lancé dans l’espace....
Attendue par les astronomes du monde entier, la nouvelle édition du catalogue Gaia fournit avec une précision inédite la...
