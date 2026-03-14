Plongez dans les mystères de l’univers avec Aurélien Barrau, astrophysicien renommé, qui explore les énigmes de l’avant Big Bang et les profondeurs des trous noirs. Au cours de cette conférence fascinante, Barrau partage des théories révolutionnaires et des perspectives inédites sur la naissance de l’univers et ce qui se cache au cœur des phénomènes cosmiques les plus extrêmes. Une invitation à repenser notre compréhension de l’espace-temps et à découvrir les secrets les plus profonds du cosmos.