Documentaire

Les constellations sont des regroupements arbitraires parmi les 2000 étoiles que l’on peut observer à l’oeil nu. Parmi les 88 constellations recensées, l’une des plus visibles est la Grande Ourse formée de sept étoiles regroupées tout près du pôle nord. Les anciens de la Grèce antique l’imaginaient être la nymphe Callisto, fille du roi Lycaon, transformée en ourse blanche par la déesse Artémis qui ne lui avait pas pardonné de porter l’enfant de Zeus. C’est Zeus qui plus tard pour la sauver de la mort l’avait déposée dans le ciel et parée de sept étoiles brillantes, afin que chacun continue à l’admirer.

Les étoiles et les constellations ont été de tous temps utilisées par les hommes pour se localiser. Ils ont surtout utilisé deux groupes de constellations remarquables : les constellations du zodiaque et les constellations circumpolaires. Mais aujourd’hui, l’homme a à sa disposition un réseau d' »étoiles » artificielles : le système de satellites GPS (Système de positionnement global).