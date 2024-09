Documentaire

Fermé pour restauration, le petit Trianon a rouvert ses portes en septembre 2008. Stéphane Bern propose de visiter ses intérieurs et de (re)découvrir les abords. Ce château fut construit sous Louis XV pour madame de Pompadour et offert par Louis XVI à Marie-Antoinette, qui cherchait un lieu intime pour fuir la cour de Versailles. Dévolu à des après-midi de détente, cet espace comprend notamment un théâtre, des jardins français et anglais, un kiosque à musique et le Hameau de la reine, où cette dernière aimait s’occuper de ses animaux. C’est l’occasion de découvrir aussi les appartements de Marie-Antoinette : salle de bains, bibliothèque, cabinet de la Méridienne et salon de musique.