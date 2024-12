Documentaire

Comment fonder un ordre politique sur le hasard ? Les cérémonies sophistiquées de tirage au sort que l’on retrouve à tous les étages de la vie politique de la République de Venise constituent à la fois une logistique et une mise en scène.

Claire Judde de Larivière, en spécialiste de Venise à la Renaissance, analyse comment le tirage au sort dilue en partie la corruption et constitue un rituel où se soude la communauté des patriciens. On comprend aussi par ce qui relie sur la longue durée les procédures démocratiques et les usages contemporains du jeu de hasard, l’urne de vote et celle du Loto.

Documentaire disponible jusqu’au 17/02/2025.