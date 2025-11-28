Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils achètent en Colombie tout ce qu’ils ne trouvent plus chez eux Les Vénézuéliens traversent la frontière pour acheter ce qu’ils ne trouvent plus dans leur pays

Conférence Passés troubles et troublants : les musées qui gênent Si l’on décide de mettre en œuvre cette nouvelle lecture du passé, et de l’imposer, on peut, sans trop...

Documentaire Droit à l’avortement : Zurawski contre le Texas Au Texas, les lois anti-avortement se sont intensément durcies, trois femmes se sont vues refuser d’avorter alors que leur...

Documentaire Ce retraité consacre son temps libre aux Restos du coeur A peine arrivée la camionnette des Restos du coeur est prise d’assaut Un documentaire de Emmanuelle Rota

Documentaire Il a passé 5 ans de prison à Cuba Emprisonnés l’étranger. Ils sont des milliers de Français, à être incarcérés, dans les geôles du monde entier, dans des...

Documentaire Les décroissants, consommer moins pour vivre mieux – deux ans après Refuser de consommer toujours plus, travailler moins, gagner moins pour vivre mieux. Il y a deux ans, nous avions...

Documentaire Aubervilliers : ces étrangers vivent illégalement dans des logements insalubres À Aubervilliers, Ils vivent terrés dans des placards exigus de quelques mètres carrés, sans lumière du jour, dans une...

Conférence Progrès et risques : quels liens ? Le progrès a toujours été perçu comme un moteur d’amélioration de la condition humaine. Il façonne notre quotidien, transforme...

Documentaire Navalny, l’homme qui défie le tsar Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait...

Documentaire Les Routes de l’impossible – Le Dragon ne meurt jamais ! Au sud de la Chine, dans la province du Guizhou, les montagnes représentent 90 % du territoire. Les camions...

Documentaire Chaldéens de Sarcelles C’est à cette communauté méconnue en France, et à ces familles dont la vie est irriguée par la foi...

Documentaire Torture en Syrie : le Canada complice Après l’effondrement des tours à New York en septembre 2001, les services de sécurité canadiens sont aux aguets. Trois...

Documentaire À la frontière la plus militarisée au monde Même s’ils défileront sous un même drapeau aux Jeux olympiques, les deux Corées sont toujours séparées par une zone...

Documentaire Le Soudan du Sud, pays maudit Au Soudan du Sud, la guerre civile qui ravage le pays depuis quatre ans l’a rendu exsangue. La famine...

Documentaire Sinistre Pennsylvanie Partons maintenant en Pennsylvanie, à deux heures de New-York, dans cet état sinistré par le déclin industriel où le...

Documentaire Taïwan, une démocratie à l’ombre de la Chine Face aux visées hégémoniques de Pékin, les Taïwanais bâtissent peu à peu une étonnante démocratie numérique. Focus sur une...

Documentaire USA : être trans et résister sous Trump Trump a annoncé vouloir “stopper le délire transgenre”. Depuis son retour à la Maison Blanche, les décrets transphobes s’enchaînent....

Documentaire Quand l’art s’approprie la Shoah La Shoah, l’extermination de six millions de juifs par le régime nazi, hante depuis 1945 la mémoire du monde...