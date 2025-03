Documentaire

Deux hommes s’insultent gentiment dans une rue de Ouagadougou. Deux autres se moquent et se provoquent au cœur d’un village dans la brousse. Partout au Burkina Faso, les joutes verbales animent le quotidien entre les membres d’ethnies millénaires. Des plaisanterie qui répondent à des codes précis et incontournables, héritées de légendes ancestrales. Ce théâtre social porte un nom : la »parenté à plaisanterie ». Plus qu’un simple trait culturel, la parenté à plaisanterie façonne la société burkinabè dont elle est le socle, garante de l’entente entre les ethnies et bien plus encore… Un documentaire de Moussa TRAORÉ et d’Emilien BERNARD