Documentaire



Cadence infernale et pression scolaire extrême caractérisent le rythme de travail des écoles en Corée du Sud. Le système éducatif sud-coréen est axé sur la compétition et l’excellence académique. Les élèves sont souvent engagés dans des journées chargées, débutant tôt le matin et se terminant tard le soir. En plus des heures de cours régulières, de nombreux élèves participent à des cours de soutien après l’école, des tutorats privés et d’autres activités parascolaires visant à améliorer leurs performances académiques.

Cette pression constante peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique des élèves. Le stress lié aux examens et aux performances académiques peut entraîner des niveaux élevés d’anxiété, de dépression et de burn-out chez les jeunes.

Malgré les critiques et les appels à des réformes, le système éducatif sud-coréen reste largement axé sur la compétition et la performance académique. Les autorités éducatives tentent toutefois d’introduire des mesures visant à réduire la pression scolaire excessive, telles que des directives visant à réduire la charge de travail des élèves et à encourager un équilibre sain entre études et loisirs.