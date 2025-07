Documentaire

A Khoc Saat, l’alchimie qui s’empare de l’aurore relève de la magie des petits matins du monde. Il est huit heures passé lorsque le petit village se lève, les cieux pour réveil. On s’apprête alors à y vivre le voyage de toute une vie, une course contre le temps, à extraire le sel des entrailles de la Terre. Soixante-dix familles vivent et travaillent là, en plein nulle part. L’eau est pompée à 250 mètres de profondeur dans une vieille mer, riche en sel. On la repend dans de grands bassins. Au bout de trois jours, l’eau s’est évaporée. L’or blanc – le sel – apparaît. Le cycle renaît depuis la nuit des temps, accompagnant la sueur du front des générations qui se succèdent.

Un documentaire de Christophe COUSIN.