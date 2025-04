Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=G8XvcOwgPaU

Aujourd’hui, personne n’a oublié Grégory Lemarchal. Le petit prince de la chanson, victime d’une maladie génétique : la mucoviscidose. C’était le 30 avril 2007, une semaine plus tard il aurait eu 24 ans. Si aujourd’hui l’émotion est toujours aussi forte, pour la famille de Grégory, le combat continue. Ses parents, Pierre et Florence, ont créé une association de lutte contre cette maladie par amour pour leur enfant. Durant une semaine, nous les avons suivis dans ce combat difficile : faire connaitre la maladie, récolter des fonds, améliorer le sort des malades. Pierre et Laurence y consacrent tout leur temps et leur énergie. Un documentaire de Sylviane Schmitt