En 2013, 453 personnes sont mortes dans la rue en France. Christophe Hondelatte a décidé d’aller à la rencontre de ces oubliés de notre société. Il a partagé le travail quotidien des travailleurs sociaux d’Emmaüs Solidarité qui chaque jour partent à la rencontre des personnes désocialisées pour essayer de les réinscrire dans la vie sociale afin qu’ils retrouvent une nouvelle autonomie. Puis c’est en compagnie des maraudeurs de l’Ordre de Malte, l’une des plus vieilles associations caritatives du monde, que Christophe parcourt Paris la nuit, à la rencontre de ceux qui dorment sur nos trottoirs. Pour eux, ces bénévoles sont l’un des rares liens qui les relient au monde qui les entourent. Ils leur apportent nourriture ou couvertures mais surtout du réconfort dans leurs infortunes. Pour quelques mois certains pourront être hébergés la nuit, sur la péniche de l’association accostée dans le 15ème arrondissement. Un refuge pour ces destins brisés, une goutte d’eau face à un océan de misère.