Documentaire

Le mouvement des francs-maçons, que d’aucuns prétendent issu des chevaliers templiers du Moyen Âge, est surtout lié à l’émergence des corps de métier organisés autour de la construction des cathédrales.

Mais les loges, d’abord réservées aux artisans, deviendront au fil du temps des lieux de débats politiques, visés par une répression qui fut parfois féroce.

Montesquieu, Sade, Goethe, Mozart, Washington furent des maçons en lutte contre l’absolutisme de leur temps.

Aujourd’hui encore, le secret toujours exigé des adeptes alimente, lui aussi, les théories du complot.

Réalisation: Kay Siering, Jens Nicolai

Année: 2013