Documentaire



L’Ethiopie fait aujourd’hui figure d’eldorado. Au sein du continent africain, avec 10% de croissance par an, l’un des taux les plus forts au monde, ce nouveau « tigre de l’Afrique » vit un incroyable miracle économique, Grands chantiers, buildings flambants neufs, quartiers d’affaires… l »Éthiopie se modernise à grande vitesse et le nombre de millionnaires a explosé ces dernières années. Nous avons suivi l’un des hommes les plus puissants du pays, Tadiwos Belete, un magnat de l’immobilier, son prochain projet : acheter une île entière pour y bâtir le complexe hôtelier le plus luxueux d’Afrique. Les terrains à bas prix et une main d’oeuvre très bon marché attirent également les entreprises étrangères, chinoises notamment, que les dirigeants venus de Pékin mènent à la baguette. Les Français, eux, ont créé des vignobles sur les hauts plateaux avec pour objectif de concurrencer les vins d’Afrique du Sud. L’Éthiopie a beau être l’un des pays les plus dynamiques d’Afrique, les inégalités et la pauvreté n’ont pas disparu, au contraire. Résultat : les oubliés du miracle économique crient leur révolte et les tensions se multiplient avec l’armée et les forces de l’ordre… Un documentaire de Michaëlle Gagnet, Julien Bolueb.