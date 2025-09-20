Documentaire

Tout le monde compte sur eux pour nourrir la France confinée et pourtant, les difficultés s’accumulent pour les agriculteurs. Il y a d’abord eu la fermeture des écoles et donc des cantines, puis celles des restaurants et enfin celle des marchés. Autant de débouchés perdus. A titre indicatif les marchés représenteraient 30% des ventes des producteurs de fruits et légumes. Et pour ne rien arranger, les 200 000 travailleurs saisonniers attendus normalement au printemps ne peuvent pas venir les aider car les frontières ont été fermées.

Alors comment font-ils face ? Quelles solutions trouvent-ils ? Et comment pouvons-nous les aider ?

Tout Compte Fait est allé voir un maraîcher et producteur laitier des environs de Lille. Pour lui et sa femme pas de télétravail ni de confinement en intérieur.

En plus des travaux agricoles, ils font tourner à plein leur boutique « direct producteur » qui ne désemplit pas.

Pour les clients ces petits commerces sont plus sûrs sur le plan sanitaire que les grandes surfaces. Une start up lilloise qui a monté un concept de vente ambulante de fruits et légumes bio dans toute l’agglomération les aide aussi en démultipliant ses commandes auprès d’eux.

Dans les environs de Nice nous avons également suivi un supermarché qui achète en direct certains fruits et légumes pour soutenir la filière. Nous nous sommes aussi mis dans les pas de l’un des dizaines de milliers de français qui a répondu à l’appel du ministre de l’agriculture pour aller aider dans les champs les paysans qui manquent de bras.

Une enquête de Juliette Chapalain, Romain Perrot et Lola Palmier.