Documentaire

La Cité de Dieu n’a jamais eu de biblique que le nom. L’histoire de cette favela de Rio de Janeiro a été marquée par la violence, la misère et le trafic de drogue. En 2002, un film éponyme en fit la favela la plus connue au monde. Mais depuis quatre ans, la Cité de Dieu connaît une petite révolution. Alors que Rio accueillera une partie de la Coupe du monde de football de 2014 et les Jeux Olympiques de 2016, les autorités locales y expérimentent une nouvelle politique de sécurité en installant des « Unités de Police Pacificatrice » chargées de restaurer l’état de droit et la sûreté. Pour autant, beaucoup de problèmes persistent, à commencer par la pauvreté, mais les armes se sont tues et les quelques 47 000 habitants de la Cité de Dieu peuvent à présent dévoiler un autre visage : celui d’une communauté qui travaille, chante et rit. Ce documentaire part à la rencontre de ceux qui vivent aujourd’hui à la Cité de Dieu et propose un portrait de cette favela très loin des clichés et des idées reçues.

Abonne-toi à la chaîne : https://goo.gl/4bVtZk

Suis-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/wocomo/

Le documentaire raconte l’histoire de la favela tristement emblématique de Rio de Janeiro, de sa création en 1960 sous l’impulsion du gouvernement jusqu’à nos jours où les stigmates des années des réglements comptes entre gangs sont encore visibles. Mais derrière les tragédies et les grandes violences, la favela connait depuis quelques années un nouveau visage, plus pacifié grâce à une nouvelle politique social, mons tournée vers la répression mais plus sur l’accompagnement et l’éducation. Le football est un moyen de catalyser la colère des jeunes et de les détourner du crime organisé et l’argent facile du trafic de drogue. Mais tant que la pauvreté sera le lot quotidien des habitants de la célèbre favela, le trafic et la violence continueront de régner. Ce documentaire montre donc un nouveau visage et les espoirs pour cette favela qui cherche à donner un avenir meilleur pour ses jeunes.

Titre original: Cité de Dieu, la rédemption d’une favela

Un film de Julien Hamelin

2012 © Licensed by LUKARN

#brésil #favela #lula #bolsonaro