Dans les régions tropicales, pendant la saison des pluies, camions et chauffeurs sont mis à rude épreuve quand ils empruntent des pistes boueuses. Au Brésil, la route BR156 présente quelques dangereux tronçons qui n’empêchent pas Sandro, passionné de camions, d’aller ravitailler des villages isolés au coeur de la forêt amazonienne. Benjamin, conducteur expérimenté d’autobus, fait quant à lui face à des défis semblables sur les routes vaseuses du centre du Cameroun. En plus des écueils liés à la présence de boue, il doit composer avec des passagers et des automobilistes parfois impatients en raison des retards engendrés par l’état du chemin.